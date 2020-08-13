Гендиректор "МУЗ-ТВ" рассказал о готовящемся теракте

Генеральный директор телеканала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров отмечает 50-летие. В честь юбилея продюсера вышел документальный фильм "Быть, а не казаться" о его жизни и карьере. Во время съемок медиаменедежер вспомнил пугающий случай, который произошел десять лет назад.

Арман Давлетяров рассказал, что на "Премии МУЗ-ТВ" в 2010 году мог произойти террористический акт. Тогда в здании "Олимпийского" находились несколько десятков тысяч людей. В любой момент многие могли лишиться жизни.

Во время мероприятия к Давлетярову подошел человек из органов безопасности и сообщил, что в VIP-ложе находится террорист. Но сотрудники службы не могли пойти осматривать места, поскольку могли устроить панику. Тогда Арман пошел в VIP-ложе самостоятельно. Он должен был узнать, на каком именно месте сидит преступник. Его приметы, разумеется, сообщили продюсеру.

Ошарашенный новостью Давлетяров шел между важными гостями, которые ничего не подозревали и пытались поговорить с ним. Гендиректор телеканала не мог ни о чем думать.

Когда продюсеру оставалось пройти всего один VIP-сектор, к нему подошли сотрудники службы безопасности и сказали, что все решено, можно выдохнуть. Из-за пережитого стресса Арману стало плохо. "Эту "Премию МУЗ-ТВ" я запомнил на всю жизнь", – сказал Давлетяров.

Напомним, в этом году "Премия МУЗ-ТВ" не состоялась из-за пандемии коронавируса. Арман Давлетяров надеется, что мероприятия можно будет организовать в 2021-ом.