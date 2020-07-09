Разбилась писательница Юлия Шилова: Проклятые мужики!

Известный автор детективных романов Юлия Шилова упала со второго этажа и получила сильные травмы. 51-летнюю писательницу срочно госпитализировали.

О трагедии рассказала певица Наталья Штурм в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала фото покалеченной Юлии Шиловой и сообщила, что писательница "упала с лестницы, со второго этажа". Ее отвезли в ближайшую больницу.

Штурм отметила, что в медучреждении ужасные условия, поэтому нужно в срочном порядке искать другую клинику, где лечат неврозы. Дело в том, что у писательницы упадок сил, поэтому она и упала. Юлию мучают головные боли, бессонница.

Сейчас Шилова еле стоит на ногах. Певица считает, что писательница должна обследоваться у невролога, сделать рентген головного мозга.

"Юля тает на глазах, я уже боюсь уезжать, чтобы опять что-нибудь не стряслось. Проклятые мужики, от них 90% зла", – многозначительно написала Наталья.

Юлия Шилова является автором многочисленных детективных романов. Она была очень популярна в начале 2000-х годов. Известно, что сейчас писательница замужем. У нее двое детей.