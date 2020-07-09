Судья "Танцев со звездами" избил супругу

45-летний чемпион мира по латиноамериканским танцам Максим Кожевников набросился с кулаками на жену и ее адвоката. Все трое получили серьезные травмы.



Как пишут СМИ, Максим Кожевников избил Анастасию и адвоката, когда те приехали к нему в квартиру. Сейчас супруги разводятся, делят имущество. Женщина навестила мужа с юристом, чтобы обсудить детали бракоразводного процесса.

Точно не ясно, что сподвигло Кожевникова на проявление агрессии, но, очевидно, контролировать он себя не мог. Все трое получили черепно-мозговые травмы, а также другие телесные повреждения. Полицейские уже разбираются в случившемся.

Танцор разводится уже во второй раз. Ранее он состоял в отношениях со своей партнершей по паркету Юлией Загоруйченко. В начале 2000-х годов они переехали в США. Там добились успеха. Но этот брак оказался бездетным.

Максиму подарила ребенка Анастасия. Сына назвали Никитой. Что стало причиной расставания, пока не известно.

Напомним, Максим Кожевников известен на отечественном телевидении. Он был судьей на проекте "Танцы со звездами". Танцор неоднократно выигрывал различные соревнования, добился звания чемпиона.