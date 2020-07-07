47-летнюю Наташу Королеву без макияжа закидали камнями

Естественная красота последнее время становится редкость. Пользователи социальных сетей используют различные маски и эффекты, чтобы сгладить недостатки внешности и предстать перед друзьями и поклонниками в лучшем виде.
Представители отечественного шоу-бизнеса не являются исключением. Мало кто из звезд готов продемонстрировать себя без прикрас.
47-летняя Наташа Королева стоит особняком среди коллег по цеху. Знаменитая певица никогда не боялась примерять необычные образы, менять имидж, экспериментировать с волосами.
Артистка обнародовала в своем "Инстаграме" новый снимок, который был сделан на ее дачном участке в коттеджном поселке Крекшино. Королева решила обойтись без косметики, поскольку хотя бы вне работы нужно позволить коже отдыхать.
Внешний вид звезды пришелся по вкусу далеко не всем. Некоторые пользователи принялись критиковать Королеву, кто-то даже опускался до откровенных оскорблений.
Стоит отметить, что большая часть подписчиков знаменитости все-таки положительно оценили "натуральность" Королевой. Поклонники отметили, что певица выглядит достаточно свежо.
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