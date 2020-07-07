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47-летнюю Наташу Королеву без макияжа закидали камнями

47-летнюю Наташу Королеву без макияжа закидали камнями

Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Наташа Королева подверглась жесткой критике. 27-летней звезде досталось за отсутствие макияжа.
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Естественная красота последнее время становится редкость. Пользователи социальных сетей используют различные маски и эффекты, чтобы сгладить недостатки внешности и предстать перед друзьями и поклонниками в лучшем виде.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Представители отечественного шоу-бизнеса не являются исключением. Мало кто из звезд готов продемонстрировать себя без прикрас.

47-летняя Наташа Королева стоит особняком среди коллег по цеху. Знаменитая певица никогда не боялась примерять необычные образы, менять имидж, экспериментировать с волосами.

Артистка обнародовала в своем "Инстаграме" новый снимок, который был сделан на ее дачном участке в коттеджном поселке Крекшино. Королева решила обойтись без косметики, поскольку хотя бы вне работы нужно позволить коже отдыхать.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Внешний вид звезды пришелся по вкусу далеко не всем. Некоторые пользователи принялись критиковать Королеву, кто-то даже опускался до откровенных оскорблений.

Стоит отметить, что большая часть подписчиков знаменитости все-таки положительно оценили "натуральность" Королевой. Поклонники отметили, что певица выглядит достаточно свежо.

Автор: 7 июля 2020, 20:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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