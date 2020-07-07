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Шукшина жестко отреагировала на попытку обвинить ее в отравлении Алибасова: Шоу

Шукшина жестко отреагировала на попытку обвинить ее в отравлении Алибасова: Шоу "Крот-2"

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее время имя Бари Алибасова все чаще и чаще всплывает в скандальном контексте. Несколько дней назад наследник продюсера заявил, что отца пытались отравить, именно поэтому тот не выходит на связь уже больше месяца.
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Сын музыканта намекнул, что семья Шукшиных замешана в этом грязном деле. Он считает, что с папой решили поквитаться дочери его бывшей жены. Журналисты связались с Ольгой, младшей наследницей Лидии Федосеевой, и актриса рассказала свою точку зрения.

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По ее мнению, Бари Алибасов хочет разыграть очередной спектакль под названием "Крот-2". Она пока не готова дать точную характеристику действиям продюсера, так как сначала хочет проконсультироваться с юристами. Ольга Шукшина уверена, что версия с отравлением рассыпется при ближайшем рассмотрении.

По словам актрисы, журналисты программы "Пусть говорят" и "Прямой эфир" затеяли обсуждение темы отравления Бари Алибасова. Она добавила, что во вторник пройдут съемки на Первом канале, в этот же день в студии "России-1" будет записываться и сын продюсера группы "На-На".

Как отметила дочь Василия Шукшина, она не воспринимает всерьез обвинения Алибасова-младшего. Говорит, за столько лет уже привыкла к лжесвидетельствам.

Напомним, новые разборки между бывшими супругами начались этой весной. Продюсер группы "На-На" и Лидия Федосеева поссорились из-за элитной недвижимости. Как рассказала актриса, она подарила музыканту одну из своих квартир, а тот взял да и передал ее в собственность помощнику.

Автор: 7 июля 2020, 17:17 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

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