Шукшина жестко отреагировала на попытку обвинить ее в отравлении Алибасова: Шоу "Крот-2"

Сын музыканта намекнул, что семья Шукшиных замешана в этом грязном деле. Он считает, что с папой решили поквитаться дочери его бывшей жены. Журналисты связались с Ольгой, младшей наследницей Лидии Федосеевой, и актриса рассказала свою точку зрения.
По ее мнению, Бари Алибасов хочет разыграть очередной спектакль под названием "Крот-2". Она пока не готова дать точную характеристику действиям продюсера, так как сначала хочет проконсультироваться с юристами. Ольга Шукшина уверена, что версия с отравлением рассыпется при ближайшем рассмотрении.
По словам актрисы, журналисты программы "Пусть говорят" и "Прямой эфир" затеяли обсуждение темы отравления Бари Алибасова. Она добавила, что во вторник пройдут съемки на Первом канале, в этот же день в студии "России-1" будет записываться и сын продюсера группы "На-На".
Как отметила дочь Василия Шукшина, она не воспринимает всерьез обвинения Алибасова-младшего. Говорит, за столько лет уже привыкла к лжесвидетельствам.
Напомним, новые разборки между бывшими супругами начались этой весной. Продюсер группы "На-На" и Лидия Федосеева поссорились из-за элитной недвижимости. Как рассказала актриса, она подарила музыканту одну из своих квартир, а тот взял да и передал ее в собственность помощнику.
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