Михаил Галустян трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Михаил Галустян поздравил свою жену не только с прекрасной датой, связанной с их свадьбой, но и с днем рождения возлюбленной. Уже 13 лет российский комик вместе со своей супругой счастлив в браке. Торжественная церемония состоялась в особенный день – 07.07.2007 года.

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