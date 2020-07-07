"Опять синяя": кривляющаяся Волочкова напугала народ

Анастасия Волочкова идет в ногу со временем, поэтому, как и многие знаменитости, осваивает "Тик-Ток". Накануне артистка опубликовала забавное видео, на котором демонстрирует гимнастические навыки.

На ролике, который звезда выложила в популярную соцсеть, она крутит обруч под зажигательную песню. Судя по кадрам, упражнение дается артистке с трудом. Балерина совершает комичные движения тазом в попытках удержать обод на талии.

Подписчики не оценили телодвижений Анастасии Волочковой. Пользователи "Тик-Тока" предположили, что с танцовщицей не все в порядке. "По моему, она обруч перепутала с чем то другим (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Заберите у нее обруч", "Розовый фламинго", "Какие движения тазом... Сразу видно – балерина...", "Только фигурка уже не та", – отметили в комментариях.

Некоторые предположили, что Анастасия Волочкова не совсем трезва. "Опять синяя", "Волочкова опять в лабуды)))", "Стасян пошел вразнос", – заявили подписчики.

Напомним, ранее Дана Борисова назвала поименно алкоголиков и наркоманов российского шоу-бизнеса. Как утверждает самопровозглашенный эксперт в области зависимостей, от пагубной привычки страдают Ксения Собчак, Маша Малиновская и Анастасия Волочкова.

Правда, последнюю телеведущая обвиняет в любви к спиртному уже не первый раз. Балерина все отрицает и грозится подать в суд.