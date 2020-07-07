Волочкова уела нерадивого застройщика из Астрахани: Вернулась с победой

Анастасия Волочкова в личном блоге рассказала, что смогла выиграть судебный процесс, связанный с ее квартирами в Астрахани. В начале лета звезда жаловалась на нерадивого застройщика, опоздавшего со сроками сдачи апартаментов.

Как отметила балерина, многочисленная недвижимость в поволжском городе ей досталась в качестве платы за долг. Бывший муж танцовщицы несколько лет назад занял у нее три миллиона долларов. Обещал, что вернет через год, однако этого не случилось.

Чтобы хоть как-то возместить супруге убытки, он переписал на нее 22 квартиры в Астрахани. Апартаменты в тот момент были на уровне котлована, и лишь в этом году Анастасия Волочкова должна была стать полноправной владелицей двух десятков жилых помещений.

Однако застройщик не выполнил свои обязательства в срок, и балерина решила подать на него в суд. Для этого звезда лично отправилась в город, и вот теперь сообщила, что выиграла дело. "Вернулась с победой!" – ликует знаменитость. Правда, несмотря на хорошие новости, артистка все еще недовольна.

Жалуется, что даже через десять лет, когда недвижимость будет достроена и поднимется в цене, эта сумма не покроет и трети долга бывшего мужа. Анастасия Волочкова не скрывает, что собирается продавать минимум 20 квартир из 22. Парочку планирует оставить для себя и дочери Ариадны.

Напомним, для балерины поездка в Астрахань ознаменовалась еще одним инцидентом. На обратном пути звезда решила заехать в Серафимо-Дивеевский монастырь, который с апреля закрыт на карантин из-за коронавируса у послушниц.

Несмотря на запрет, Анастасия Волочкова пробралась в обитель через лес, а потом устроила скандал, потому что к ней нагрянули сотрудники полиции. Стражи порядка составили в отношении артистки протокол об административном правонарушении.