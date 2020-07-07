Прохор Шаляпин довел любовницу до выкидыша: Я так растоптана, он негодяй

Прохор Шаляпин встречался с Татьяной Гудзевой еще до романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Некоторое время певец вел двойную жизнь, бегая то к одной возлюбленной, то к другой.

В прошлом году Татьяна Гудзева родила от Прохора Шаляпина сына, которого певец до сих пор не хочет признавать. Он настаивает на ДНК-тесте, но и без этой процедуры родство очевидно, считает женщина. Ребенок очень похож на Прохора.

Как только Гудзева родила, Шаляпин на некоторое время исчез из ее жизни. Певец закрутил роман с канадской миллионершей Татьяной Дэвис. Находясь в новых отношениях, Прохор снова зачастил к Гудзевой, клялся в любви и признавался, что хочет еще детей. Дошло до того, что она оказалась беременна.

Ожидая ребенка от Прохора, Татьяна узнала, что канадской избраннице певец говорит то же самое. Предательство Гудзева перенесла с трудом, она потеряла ребенка.

"Я так растоптана и хочу, чтобы все знали, какой он негодяй. Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено", – сожалеет женщина.

Татьяна Гудзева до сих пор лежит в больнице, а Прохор Шаляпин не выходит с ней на связь.

Напомним, в мае появилась информация, что Прохор Шаляпин находится в сговоре со своей бывшей избранницей Ларисой Копенкиной. Якобы певец специально закрутил роман с канадской миллионершей, чтобы завладеть ее имуществом. Копенкина же знает, как грамотно все обставить.