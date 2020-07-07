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Арзамасова из

Арзамасова из "Папиных дочек" закрутила роман с Авербухом

Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
25-летнюю звезду сериала "Папины дочки" застали на романтическом свидании в одном из столичных ресторанов. Поклонники Лизы Арзамасовой до сих пор не могу привыкнуть, что девочка-отличница из многосерийного фильма может похвастаться интересной личной жизнью. Стало известно, что новым молодым человеком актрисы является российских фигурист – Илья Авербух.
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Лиза Арзамасова долгое время скрывала свою личную жизнь и на вопросы журналистов всегда отвечала без особого энтузиазма. Все известные персоны, которые становились очередными ухажерами актрисы, по ее мнению, были ей всего лишь друзьями. Так, Родион Газманов и Филипп Бледный остались в списки "близких товарищей" Елизаветы. Но на этот раз Арзамасова не стала отказываться от своего романа.

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Журналисты заметили, как молодая актриса проводила время вместе со знаменитым фигуристом и тренером Ильей Аверхубом на одной из летних террас столицы. На снимках папарацци отчетливо видно, как нежно 46-летний бойфренд актрисы держит ее за руку.

Сама же Лиза Арзамасова подтвердила все слухи СМИ и публично заявила, что действительно встречается с фигуристом. Артистка не стала вдаваться в подробности, а только намекнула, что очень счастлива в новых отношениях. По словам знакомых Елизаветы, она давно так не сияла рядом с мужчиной.

Напомним, несколько недель назад актриса стала участницей еще одного скандала. Очередным поводом для обсуждения стала фотография в Инстаграме Елизаветы. Арзамасова решила удивить поклонников откровенным кадром на ночном пляже. На снимке девушка предстала в одном лишь купальнике со змеиным принтом.

Автор: 7 июля 2020, 15:18 Источник: Hello! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Папина дочка" выпятила грудь

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