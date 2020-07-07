"Русалка на берегу": 41-летняя Хоркина в купальнике сразила народ точеной фигурой

На снимках спортсменка позирует на фоне моря, плавно переходящего в небо. Звезда стоит на волнорезе в купальнике камуфляжной расцветки. Милитари-образ разбавляют игривые розовые тесемки бикини.
Судя по фото, Светлана Хоркина находится в прекрасной физической форме: стройные ноги, подкаченные руки, плоский живот. Сложно представить, что перед зрителями мать двоих детей.
Политик отметила, что погода в Краснодарском крае ясная, вода прекрасная, а настроение отличное. На следующем снимке спортсменка продемонстрировала свои навыки синхронного плавания – нырнула и показала ногами гимнастическое упражнение.
Поклонники остались в восторге от Светланы Хорконой. Они расхвалили подтянутую фигуру и позитивный настрой звезды. "Света, вы прекрасны! Так держать! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "Отлично выглядите!", "Русалка на берегу 👌", "Не стареют душой ветераны))", – пишут в комментариях.
Напомним, сейчас Светлана Хоркина счастлива в браке с чиновником Олегом Кочновым. Пара воспитывает двоих детей – общего сына Ивана и ребенка гимнастки от предыдущих отношений Святослава.
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