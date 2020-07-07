Престарелую Мадонну затравили за фото топлес: Дешевка

Артистка всегда отличалась свободными нравами. Карьера американской поп-дивы построена в том числе на эпатаже. В 80-х певица выпустила целый альбом с собственными "обнаженными" снимками – естественно, после такого о дерзкой блондинке заговорили все.
Сейчас Мадонне 61 год. Несмотря на почтенный возраст, она не стесняется крутить романы с молоденькими танцорами и публиковать снимки в нижнем белье или даже без него. Стоит отметить, что артистка находится в прекрасной физической форме, и многие 30-летние могут позавидовать ее фигуре.
На новой фотографии в инстаграм-аккаунте звезда стоит перед зеркалом. Из одежды на ней лишь трусы-шортики и панама. Грудь певица прикрывает руками и телефоном.
Не так давно Мадонна перенесла операцию на ноге. Несколько месяцев назад на репетиции артистка повредила коленную чашечку и мучилась от боли. Теперь она восстанавливается после хирургического вмешательства. На новом фото певица опирается на костыль – ей пока трудно стоять самостоятельно.
Поклонники не оценили откровенность звезды. "Кажется, ты уже старовата для таких фото", "Дешевка", "Эй, Мадонна, оденься!", "Ну взрослая же женщина, и такие фотографии", – написали комментаторы.
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