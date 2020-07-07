"Берегите себя!": позеленевшая Гузеева обеспокоила россиян

Ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева переполошила поклонников. Россияне беспокоятся за здоровье артистки.

В начале мая знаменитость легла в оздоровительную клинику, чтобы избавиться от лишних килограммов. Специалисты помогли Ларисе Гузеевой узнать больше об особенностях организма и разработали для нее специальную диету.

После выписки телеведущая старается соблюдать рекомендации диетологов и употреблять только здоровую пищу. В своем инстаграм-аккаунте Гузеева похвасталась успехами. Звезда смогла влезть в ярко-зеленый спортивный костюм.

В подписи к фотографии артистка поблагодарила свою подругу Лану за создание образа "женщины-салата". "Снимаем в Подольске – там как в детстве. Всем было весело! На районе была своей", – рассказала Гузеева своим поклонникам.

Внешний вид телеведущий обеспокоил пользователей. Одна из подписчиц поинтересовалась, комфортно ли звезде стоять в таком наряде под палящим солнцем. "Вам в нем не жарко? На улице жара ведь! Берегите себя", – обратилась она к актрисе.

Некоторые оценили костюм Ларисы Гузеевой. Они назвали его стильным и молодежным. "Прекрасный образ, яркий, летний, сочный", "Вам безумно идет этот цвет. Неотразима как всегда", "Зелененькая! Женщина-кузнечик", "Аппетитный салатик!" – написали поклонники.