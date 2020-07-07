Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Вторник
7 июля
Лента новостей
13:48
Сгодится в хозяйстве: Кравец забирает ставшего бомжом отца Борисовой в прислуги
13:42
"Берегите себя!": позеленевшая Гузеева обеспокоила россиян
13:38
Сестра Джигарханяна отбила ухажера у жены Кончаловского
13:32
Пожар на западе Москвы попал на видео
13:21
В США умерли самые старые сиамские близнецы
13:00
"Так страшно": травмированная Седокова перестала дышать
12:59
Современный Обломов: Валентина Клягина уже 10 лет живет затворнической жизнью
12:55
Сладкий красавчик Колдун оказался инфицированным
12:49
Лукашенко отчитался о победе над коронавирусом в Минске
12:48
"Давно мечтала": жена сбежала от Сергея Жукова в Америку
12:41
Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса
12:20
"Я так ее люблю": Николай Цискаридзе расплакался на публике
12:16
Под Москвой задержали неудавшегося угонщика
12:16
В центре Москвы произошел крупный пожар
12:14
"Альфонс и бессовестный человек!": Волочкова плюнула в лицо бывшему мужу
12:12
"А что с лицом?": преобразившуюся Кожевникову перестали узнавать
12:11
Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене
12:03
"От шока так и не отошел": адвокат откровенно о состоянии Ефремова
11:37
Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу
11:35
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
11:28
Лазарев подверг себя смертельной опасности
11:19
"Боялась сойти с ума!": смертельная инфекция поставила крест на планах Жасмин
11:11
В Казани затопило целый микрорайон
11:01
Заворотнюк вернулась к семье в роскошный особняк
10:53
Онищенко определил сроки новой вспышки коронавируса в России
10:51
В Бурятии трех полицейских обвинили в пытках подростка
10:45
Стали известны шокирующие подробности из детства Корчевникова
10:20
"Какие крали": Сюткин восхитил фото с женой и дочерью
10:07
"Был весь в крови": онкобольной Беляев пережил страшное
09:40
"Хватит врать про нищету!": друг рассекретил доходы покойного Заграевского в "Пусть говорят"
09:34
В Москве отреставрируют историческое здание театра
09:24
"Все перепутано": Коклюшкин оправдался после угроз вставшего на защиту жены Петросяна
09:01
Запертые на островах участники "Дома-2" из-за коронавируса не могут вернуться
08:54
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
08:37
Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова
08:02
Лукашенко дал интервью без обуви: журналист назвал причину
07:56
Работа на удаленке: названы самые высокооплачиваемые вакансии
06:47
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в романе с певицей Адель
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июля 2020 года
04:34
Васильев показал свою квартиру: Пространство серебряного века
02:09
Дженнифер Энистон высказалась о воссоединении с Брэдом Питтом
00:03
Трехлетний сын Светлакова выбрал профессию
22:06
Дакота поведала о полученной на "Фабрике звезд" душевной травме
21:58
В подмосковном Щелкове произошел взрыв газа в жилом доме
21:44
Журналист раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко об объединении России и Белоруссии
21:42
"Дух захватывает от увиденного": 58-летняя Екатерина Андреева прыгнула со скалы
21:41
Канделаки сцепилась с Уткиным после оскорбительных слов
21:26
В центре Москвы мотоциклист попал в аварию
21:14
Вопиющая безграмотность: Бузова прилюдно опозорилась
21:08
Audi A6: строгий спорт или спортивный бизнес?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной
Лукашенко призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов: Это будет красивый шаг
Иван Телегин нанес новый удар Пелагее
Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США
"Это был единственный раз": Асмус предстала абсолютно голой ради выгоды
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
Шоу-бизнес
Сладкий красавчик Колдун оказался инфицированным

Сладкий красавчик Колдун оказался инфицированным

Дмитрий Колдун. Фото: пресс-служба
В июне певец Дмитрий Колдун отметил 35-летие. Тогда казалось, беды ничто не предвещает – живи да радуйся. Гром, как часто бывает, грянул среди ясного неба. Врач сообщил шокированному артисту, что он инфицирован...
прочитано 10935 раз

Почувствовав недомогание, Дмитрий Колдун не придал этому значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист на всякий случай сдал тест на самый актуальный вирус. У пары был выявлен COVID-19. Оказалось, что оба супруга инфицированы...

ПО ТЕМЕ

Будет жарко: красавчик Колдун сразу после карантина зажжет в гей-сауне

По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города (фото)

Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции и осложнения в виде пневмонии. Супруга отправлена домой, на карантин под наблюдением врачей – у нее заболевание протекает бессимптомно.

В ближайшие часы вся семья Дмитрия пройдет тесты на коронавирус. Артист находится в Минской больнице, где врачи проводят необходимые процедуры, чтобы спасти участника конкурса песни "Евровидение".

По состоянию на 7 июля в родной для артиста Белоруссии выявлено почти 64 тысячи заболевших коронавирусом. За сутки их число выросло на 250. 429 человек, заразившихся за время пандемии в республике, умерли.

Автор: 7 июля 2020, 12:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко об объединении России и Белоруссии
Экс-министр Украины сделал заявление об аферах Порошенко при Зеленском
Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим
Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции

Шоу-бизнес

Сгодится в хозяйстве: Кравец забирает ставшего бомжом отца Борисовой в прислуги
"Берегите себя!": позеленевшая Гузеева обеспокоила россиян
Сестра Джигарханяна отбила ухажера у жены Кончаловского
"Так страшно": травмированная Седокова перестала дышать

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Запертые на островах участники "Дома-2" из-за коронавируса не могут вернуться

Разлука с родиной переживается тяжело
Шоу-бизнес

"Альфонс и бессовестный человек!": Волочкова плюнула в лицо бывшему мужу

Балерина устала от его бессовестных деяний
Шоу-бизнес

"Давно мечтала": жена сбежала от Сергея Жукова в Америку

У артиста пропала связь с супругой
Шоу-бизнес

"Боялась сойти с ума!": смертельная инфекция поставила крест на планах Жасмин

Певица прервала молчание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+