Сладкий красавчик Колдун оказался инфицированным

Почувствовав недомогание, Дмитрий Колдун не придал этому значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист на всякий случай сдал тест на самый актуальный вирус. У пары был выявлен COVID-19. Оказалось, что оба супруга инфицированы...
Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции и осложнения в виде пневмонии. Супруга отправлена домой, на карантин под наблюдением врачей – у нее заболевание протекает бессимптомно.
В ближайшие часы вся семья Дмитрия пройдет тесты на коронавирус. Артист находится в Минской больнице, где врачи проводят необходимые процедуры, чтобы спасти участника конкурса песни "Евровидение".
По состоянию на 7 июля в родной для артиста Белоруссии выявлено почти 64 тысячи заболевших коронавирусом. За сутки их число выросло на 250. 429 человек, заразившихся за время пандемии в республике, умерли.
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