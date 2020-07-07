Сладкий красавчик Колдун оказался инфицированным

В июне певец Дмитрий Колдун отметил 35-летие. Тогда казалось, беды ничто не предвещает – живи да радуйся. Гром, как часто бывает, грянул среди ясного неба. Врач сообщил шокированному артисту, что он инфицирован...

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