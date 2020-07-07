"Так страшно": травмированная Седокова перестала дышать

Анна Седокова серьезно пострадала на съемках клипа на песню "Самолеты". Певица упала навзничь на асфальт.

Знаменитость шокировала поклонников в "Инстаграм". Она опубликовала видео со съемочной площадки. В кадре исполнительница с разбега упала на асфальт.

Анна Седокова призналась, что было больно. В другом ролике артистка показала обработку ран. Она сильно содрала кожу на коленях и ладонях. Певица отметила, что в первые десять секунд после падения не могла дышать.

"Оказывается, так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать", – поделилась знаменитость. Вскоре колено у Анны Седоковой начало распухать и кровоточить, до руки было больно дотронуться.

Однако звезда приняла решение продолжить сниматься. Певица отметила, что съемки были закончены в тот же день. Теперь Анна Седокова стала прихрамывать, а ее рука практически не двигается.

Ранее артистка призналась, что считала себя в школе гадким утенком. Беспокоили ее и лишние килограммы. На будущую знаменитость не обращали внимания парни. Это лишило девушку уверенности в себе. С годами Анна Седокова почувствовала себя привлекательной и стала успешной певицей.