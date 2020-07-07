Сгодится в хозяйстве: Кравец забирает ставшего бомжом отца Борисовой в прислуги

Алену Кравец все знают не только как певицу, актрису и модель, но и как самую сердобольную светскую львицу Рублевки. Стоит где-то случиться беде, как она надевает жемчужное колье, садится в белый Mercedes и гонит помогать, спасать, выручать.



Когда Алена Кравец узнала о драме в семье Даны Борисовой, не могла сдержать возмущения. В день 13-летия собственной дочери Даниеллы Аленушка занимается не праздничными хлопотами, а заботой о постороннем мужчине. Речь идет о родном отце телеведущей, давшей ей самое дорогое – жизнь.

Некоторое время назад москвичка увидела спящего во дворе на лавочке мужчину. "Он явно не бездомный, не маргинал, не пьяница, – рассказала очевидица. – Мне стало за него тревожно – может, попал в сложную ситуацию. Я его разбудила. Он рассказал, что несколько дней не ночевал дома, оказался на улице и попросился в подъезд". Оказалось, что это отец Борисовой.

"Жил в вагончике. В связи с пандемией меня на территорию завода, где я раньше работал заместителем директора, перестали пускать. Проживал на заводе в бытовке, но оказался на улице. До этого со второй женой снимали квартиру. Мы разошлись", – сообщил Александр Борисов. Дана отказалась ему помочь и даже пустить на порог дома. Вот она, благодарность доченьки...

"Пятая заповедь, данная Богом на горе Синай, звучит так: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле", – напомнила узнавшая эту неприятную историю Алена Кравец. – Поведение Борисовой и с точки зрения христианской морали, и просто по-человечески ужасно!"

"Я считаю своим святым долгом помочь человеку, который попал в беду, – продолжила Алена. – Решила позвать отца Даны Борисовой пожить у меня на Рублевке. На участке есть небольшой домик для прислуги, поселю Александра Александровича там на раскладушке. У меня домашний персонал очень хорошо питается: кормлю их перловкой, гречкой, картошкой, тушенкой. Нуждаться Борисов не будет ни в еде, ни в крове. У меня найдется для него работа на участке – слышала, что у него золотые руки. А хорошую прислугу сейчас еще поищи!"