"Альфонс и бессовестный человек!": Волочкова плюнула в лицо бывшему мужу

Анастасия Волочкова – человек порядочный и очень доверчивый. Часто бессовестные люди этим пользуются, но у балерины обострено чувство справедливости. Вот и отправилась она в Астрахань – искать правду.

"Я вернулась с победой, выиграв судебный процесс по квартирам, которые были переданы мне в качестве доказательства того, что я 12 лет назад отдала деньги моему бывшему мужу Игорю Вдовину, – рассказала Анастасия Волочкова "Дни.ру". – На тот момент это было три миллиона долларов! Долг мне не возвращен до сих пор".

Волочкова лично поехала посмотреть на ход строительства. Она же, мол, теперь владелица недвижимости! "Часть квартир недостроена, строительство остановлено, – удивилась артистка. – Я понимаю, что, даже если мне придется продать те квартиры, которые все-таки построены, с учетом инфляции не получу и трети тех денег, которые давала в долг человеку, который клятвенно обещал вернуть их через год с процентами".

"Все эти годы мой бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь, – возмутилась Настя. – Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть. Я пошла в суд и выиграла его. Это было дело чести".

Астраханский суд встал на ее сторону и вынес решение о частичном возмещении средств. Анастасия Волочкова празднует победу. Она показала всем, что хрупкая женщина может постоять за себя.