"А что с лицом?": преобразившуюся Кожевникову перестали узнавать

Актриса поделилась свежим видео в своем инстаграм-аккаунте. Она покрасилась в блондинку. При этом Мария Кожевникова призналась, что думала коротко подстричься, отправляясь в салон красоты.
Подписчики заметили, что звезда заметно похудела, и посчитали, что она сделала что-то с лицом. Многие подчеркнули: знаменитость стала менее узнаваемой и теперь похожа на Светлану Лободу, Викторию Лопыреву и Наталью Рудову. "А что с лицом?" – поинтересовались пользователи соцсети.
Преображение Марии Кожевниковой пришлось фолловерам по душе. "Идеально! Тебе очень идет!" – написала коллеге в комментариях актриса Агата Муцениеце.
Недавно артистка призналась, что, хотя и следит за собой, за время карантина поправилась на семь килограммов. Она отметила, что рацион не менялся, но двигаться звезда стала меньше. Судя по всему, Мария Кожевникова взяла себя в руки и сбросила лишний вес.
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