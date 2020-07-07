"А что с лицом?": преобразившуюся Кожевникову перестали узнавать

Мария Кожевникова удивила поклонников. Она занялась изменениями во внешности.



Актриса поделилась свежим видео в своем инстаграм-аккаунте. Она покрасилась в блондинку. При этом Мария Кожевникова призналась, что думала коротко подстричься, отправляясь в салон красоты.

Подписчики заметили, что звезда заметно похудела, и посчитали, что она сделала что-то с лицом. Многие подчеркнули: знаменитость стала менее узнаваемой и теперь похожа на Светлану Лободу, Викторию Лопыреву и Наталью Рудову. "А что с лицом?" – поинтересовались пользователи соцсети.

Преображение Марии Кожевниковой пришлось фолловерам по душе. "Идеально! Тебе очень идет!" – написала коллеге в комментариях актриса Агата Муцениеце.

Недавно артистка призналась, что, хотя и следит за собой, за время карантина поправилась на семь килограммов. Она отметила, что рацион не менялся, но двигаться звезда стала меньше. Судя по всему, Мария Кожевникова взяла себя в руки и сбросила лишний вес.