"Я так ее люблю": Николай Цискаридзе расплакался на публике

Артистка скончалась в 2015 году в одной из немецких клиник, где проходила лечение от рака. За несколько недель до смерти Елена Образцова отменила гастроли, хотя до последнего дня мечтала выступать на сцене и быть рядом с поклонниками.
О диагнозе оперной певицы знали только родственники и близкие друзья. Елене Васильевне несколько раз предлагали осуществить пересадку костного мозга, но певица категорически не соглашалась, пока состояние не ухудшилось.
Спустя несколько лет у Образцовой начался рецидив, и летом 2014 года за ее жизнь боролись отечественные врачи. Елене Васильевне оставалось только согласиться на дорогостоящую операцию и испытать удачу.
30 декабря в медицинской организации на юге Германии оперной певице осуществили трансплантацию костного мозга. Из-за осложнений в ходе операции пожилую женщину пришлось ввести в искусственную кому.
Вывести ее обратно врачам не удалось. Стремительное заражение крови привело к отказу внутренних органов, поэтому Елену Образцову не могли спасти.
В честь дня рождения оперной певицы к ней обратился солист Большого театра Николай Цискаридзе. Артист балета вспомнил крепкую дружбу с Образцовой и поведал подписчикам, как знаменитая исполнительница посвящала ему свои романсы.
Мать Николая водила его на концерты Елены Васильевны, прививала любовь к искусству с раннего возраста. Цискаридзе даже не представлял, что когда-то сможет зайти в дом оперной звезды, выпить с ней чашечку чая и обсудить насущные проблемы.
"Я был уверен, что все образуется. Когда на кладбище меня попросили донести ее крест до могилы, я не мог поверить. Это и честь, и боль. Но все это не укладывается до сих пор в голове. Я все тот же восторженный ребенок из зала перед богиней!" – откровенно признался Николай в личном блоге.
Елена Образцова была душой компании, и многие артисты лестно отзывались о посиделках, организованных оперной певицей. Артистка обладала удивительным чувством юмора и была поклонницей классических анекдотов, которые предпочитала заучивать наизусть.
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