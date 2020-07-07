"От шока так и не отошел": адвокат откровенно о состоянии Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о самочувствии Михаила Ефремова. По словам правозащитника, актер до сих пор не может прийти в себя после смертельного ДТП.

Жизнь Михаила Ефремова разделилась на "до" и "после" вечером 8 июня. Внедорожник, в котором находился пьяный актер, на полной скорости столкнулся с фургоном. Страшная авария произошла на Смоленской площади в Москве.

В результате водитель второго автомобиля погиб от потери крови в больнице. Артисту предъявили обвинение по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Адвокат запретил звезде смотреть телевизор. Пашаев боится, что с актером случится удар, если он узнает, как родные погибшего водителя ходят на ток-шоу и рассказывают о своем горе на всю страну.

Поведал правозащитник и о самочувствии Ефремова. Артисту сейчас очень плохо, он до сих пор переживает из-за аварии. Михаил Олегович выглядит подавленным и расстроенным. "От шока так и не отошел", – уточнил Эльман Пашаев в интервью для издания "Собеседник".

Ранее стало известно, что в деле Михаила Ефремова появился новый потерпевший – младший сын курьера. Он будет отстаивать свои права в суде вместе с братом, женой и еще одним наследником погибшего. По мнению адвоката, родственники водителя хотят получить как можно больше денег.