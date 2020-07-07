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Шоу-бизнес
Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Королевская семья может похвастаться не только проведением светских мероприятий, благотворительных акций и созданием фондов для нуждающихся. В последнее время члены британской династии все чаще становятся участниками громких скандалов. На тропу войны вышли Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
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Давно известно, что монаршие особы недолюбливают друг друга и никогда не упускают возможности создать негативную атмосферу в королевском доме. На этот раз не было доподлинно известно, что стало причиной конфликта девушек. Остается только гадать, почему Кейт и Меган постоянно что-то делят и не могут обойтись без скандальных заявлений.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

После того как Маркл сложила королевские полномочия вместе с мужем, принцем Гарри, она столкнулась с несправедливостью со стороны новых родственников. Несколько дней назад стало известно, что повлияло на образование новой трещины в отношениях Меган и Кейт. На этот раз герцогини не поделили обслуживающий персонал.

По словам королевского биографа, причиной ссоры между девушками стал работник Миддлтон, отказавшийся обслуживать бывшую актрису. Том Куинн заверил, что Меган Маркл долго не могла добиться авторитета в королевской семье. Из-за того, что жену принца Гарри отодвигали на второй план, слуги становились единственной мишенью герцогини.

Звезда сериала "Форс-мажоры" устроила настоящий скандал, связанный с недостаточно учтивым обращением персонала. Слуга хладнокровно отказался выполнять поручение Меган Маркл и лишний раз напомнил, что работает не на нее. Ситуация вышла из-под контроля, когда актриса начала кричать и топать ногами. Скандал вспыхнул на глазах у Кейт Миддлтон. Герцогиня не смогла сдержать эмоций и поставила на место жену принца Гарри.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Королевский биограф добавил, что сотрудник был любимцем герцогини Кембриджской, поэтому она так яро защищала его права.

"Кейт пришла в ужас и была очень расстроена. Она уважительно относилась ко всем сотрудникам, но этого мужчину искренне любила за высокий профессионализм. Такое обращение с ним для нее было неприемлемо", – вспомнил Том Куинн.

Возможно, именно эта ситуация добила бывшую звезду Голливуда, после чего она приняла решение отделиться от королевской семьи вместе с мужем. Меган Маркл часто заявляла, что недовольна многочисленными коттеджами, принадлежащими герцогам. Там царили свои правила поведения, которые абсолютно не устраивали взбалмошную актрису.

Автор: 7 июля 2020, 11:37 Источник: Daily Star ✓ Надежный источник

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