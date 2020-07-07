"Боялась сойти с ума!": смертельная инфекция поставила крест на планах Жасмин

"Первые пару дней в режиме самоизоляции весной я просто наслаждалась полным ничегонеделанием, – вспоминает Жасмин. – Но потом стала бояться сойти с ума от такого образа жизни на карантине. Поняла, что избежать этого можно только в том случае, если имеешь четкий распорядок дня и план дел".
"Мне удалось перевести в дистанционный режим все занятия детей – английский, музыка, рисование – и свои занятия спортом, – уверяет исполнительница. – Мы жили по четкому графику: школа, уроки, спорт, прогулки во дворе дома, готовка, уборка, творчество. Я успела переделать огромное количество дел, разобрать гардероб, убраться в каждом шкафчике и ящичке".
Труднее всего оказалось справиться с наследниками – восьмилетней Маргаритой и четырехлетним Мироном от второго брака. "Детей развлекала, как только могла. Ставили домашние спектакли и концерты. Они у меня устроили даже выставку своих рисунков в комнате Маргариты, и вход на нее был разрешен только в маске и после обработки санитайзером", – улыбается Жасмин.
"А Мирон очень полюбил готовить. Постоянно тащил меня на кухню, чтобы что-нибудь вместе испечь, – продолжает певица. – При этом он, как любой ребенок, то и дело что-то просыпал, разбивал. Так родилась идея во время карантина поснимать семейную кулинарную программу для "Ютуб" "Шор-ОХ! на кухне". Она так полюбилась моим подписчикам, что съемки обязательно продолжим и после карантина. В одной из этих программ мы готовили вкусную запеканку – я же, как и многие, купила про запас несколько пачек гречки. Пришлось что-то придумывать с ней".
Сольные концерты певице удалось передвинуть. "На вторую половину марта у меня были запланированы гастроли по Сибири. Вирус тогда еще только начал наступать, и никто не мог прогнозировать, что будет, – говорит Жасмин. – Пришлось переносить выступления на сентябрь, как и небольшой летний мини-тур по Черноморскому побережью. Сложнее всего с запланированными на ноябрь гастролями в Германии. До сих пор непонятно, то ли там разрешат проводить мероприятия, просто рассаживая зрителей через одного, то ли мне придется перенести поездку на осень 2021 года".
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