Заворотнюк вернулась к семье в роскошный особняк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" обосновалась в трехэтажном особняке с семьей. В последнее время муж артистки Петр Чернышев жил вместе с ней в больнице, а когда реабилитация Анастасии Заворотнюк закончилась, оба вернулись домой.
Здание площадью 900 квадратных метров обошлось им в несколько миллионов долларов. В особняке есть спортзал и бассейн.
Увидеть убранство семейного гнездышка знаменитости можно благодаря фотографиями Анны Заворотнюк в "Инстаграм". Дочь актрисы активно ведет блог.
Особого внимания заслуживает прилегающая территория. От других участков ее отделяет забор с коваными элементами.
Ранее выяснилось, что в лечении рака у Анастасии Заворотнюк произошел прорыв. Якобы актриса резко пошла на поправку и скоро сможет вернуться к обычной жизни.
Есть предположения, что знаменитость планирует возобновить работу. Однако говорить об этом еще рано – врачи наблюдают за состоянием артистки.
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