Лазарев подверг себя смертельной опасности

Отдых знаменитостей в этом году сильно осложнился из-за
коронавирусной пандемии, границы закрыты, а запрет на передвижение начали
снимать относительно недавно. Звезды не стали лишать себя отдыха и отправились
на российские курорты. Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова отдохнули в местных санаториях, а Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми
остановились в Красной Поляне.
Сергей Лазарев тоже выбрал Черноморское побережье, но спокойному и размеренному отдыху певец предпочел экстремальный. Артист подверг себя смертельной опасности: забрался на самую высокую гору в Красной Поляне и поделился кадрами с Розы Пик в "Инстаграм".
"Роза Пик на Красной̆ Поляне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Восторг!! +14 градусов! Сегодня весь день провели с друзьями на Розе Хутор, поднимались на самую высокую точку на 2320 метров! Смотрите сторис! Это! Всем советую!" - прокомментировал снимок артист.
Поклонникам звезды понравилось фото. "Пожалуйста, пусть такой формат инстаграма у Вас будет как можно чаще", "Там круто, молодцы не побоялись пройти, а я не рискнула", "какой вы смелый Сергей", "Круто!!! Летом даже больше люблю Розу)", – написали в комментариях фанаты певца.
Сергей Лазарев в период самоизоляции, как и многие, оказался без работы и провел несколько месяцев дома. В этот период он даже подумывал сменить имидж. Певец не мог постричься и хотел отрастить волосы, но, судя по всему, отложил идею в долгий ящик.
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