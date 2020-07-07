Лазарев подверг себя смертельной опасности

Артист опубликовал фото с экстремального отдыха в Красной Поляне. Певец поднялся на самую высокую гору в Сочи.

Отдых знаменитостей в этом году сильно осложнился из-за коронавирусной пандемии, границы закрыты, а запрет на передвижение начали снимать относительно недавно. Звезды не стали лишать себя отдыха и отправились на российские курорты. Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова отдохнули в местных санаториях, а Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми остановились в Красной Поляне.



Сергей Лазарев тоже выбрал Черноморское побережье, но спокойному и размеренному отдыху певец предпочел экстремальный. Артист подверг себя смертельной опасности: забрался на самую высокую гору в Красной Поляне и поделился кадрами с Розы Пик в "Инстаграм".

"Роза Пик на Красной̆ Поляне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Восторг!! +14 градусов! Сегодня весь день провели с друзьями на Розе Хутор, поднимались на самую высокую точку на 2320 метров! Смотрите сторис! Это! Всем советую!" - прокомментировал снимок артист.

Поклонникам звезды понравилось фото. "Пожалуйста, пусть такой формат инстаграма у Вас будет как можно чаще", "Там круто, молодцы не побоялись пройти, а я не рискнула", "какой вы смелый Сергей", "Круто!!! Летом даже больше люблю Розу)", – написали в комментариях фанаты певца.

Сергей Лазарев в период самоизоляции, как и многие, оказался без работы и провел несколько месяцев дома. В этот период он даже подумывал сменить имидж. Певец не мог постричься и хотел отрастить волосы, но, судя по всему, отложил идею в долгий ящик.