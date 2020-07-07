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Стали известны шокирующие подробности из детства Корчевникова

Стали известны шокирующие подробности из детства Корчевникова

Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Борис Корчевников не ведет социальные сети, редко дает интервью и не делится с поклонниками подробностями личной жизни. Российский журналист является медийной личностью, но о его семье мало что известно. Телеведущий с маниакальной тщательностью оберегает родственников и близких друзей. Остается только гадать, почему Корчевников так сильно переживает за свою публичность.
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Ведущий никогда не стремился к монетизации личного бренда и творческого потенциала. По словам Бориса Корчевникова, ему тяжело даются публичные откровенные разговоры.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Несколько недель назад в прямом эфире Борис Корчевников заявил, что станет отцом. Ни имя матери, ни пол ребенка телеведущий не огласил.

Как только журналист переступает порог студии, его будто подменяют. Коллег по цеху Корчевников обходит стороной, а в его "Инстаграм" лишь изредка появляются фотографии монастырей и анонсы мероприятий на телеканале "Спас".

Многие поклонники сетуют, что Борис несчастен, вот и не делится личными подробностями. Кто-то вспоминает, как Корчевников мучительно разводился. Другие списывают затворнический образ жизни ведущего на проблемы со здоровьем. Нетрудно догадаться, что воцерковленному и до сих пор одинокому журналисту приходится непросто.

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

В свои 37 лет он единожды был женат, но не совсем удачно. Ходят слухи, что у Корчевникова слишком высокие запросы, которые не каждая девушка сможет удовлетворить.

Его супругой стала актриса Анна Сесиль Свердлова. С ней ведущий прожил около восьми лет. Примечательно, что познакомились молодые люди на церковной службе. После громкого и болезненного разрыва Корчевников ни разу не заявил о новом романе или о возможных кандидатках.

Ярые фанаты журналиста были шокированы подробностями из детства Бориса. Выяснилось, что маленький мальчик не знал, что такое родительская любовь и забота. Когда от них ушел отец, Ирина Корчевникова проявила крайнюю жесткость.

"Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – обвинила Бориса мать.

Все старания телеведущего разбились о несбывшиеся надежды. Следующая встреча с отцом произошла в возрасте 13 лет, что и повлияло на формирование жизненных взглядов журналиста.

Корчевников признался, что в родном доме не всегда царила дружественная атмосфера. Мать могла дать ему подзатыльник и отправить в угол – подумать над своим поведением. Телеведущий никогда не держал на нее зла, но только со временем понял, для чего она это делала.

Автор: 7 июля 2020, 10:45 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

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