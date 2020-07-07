"Какие крали": Сюткин восхитил фото с женой и дочерью

Валерий Сюткин выложил в свой инстаграм-аккаунт фото с 45-летней супругой и 24-летней наследницей. Подписчики артиста не сразу смогли понять, кто из них дочь. Избранница исполнителя выглядит свежо и молодо – сложно поверить, что ей больше 40.
"Какие крали рядом с таким шикарным мужчиной!" – высказалась одна из пользовательниц соцсети. Ее поддержали многие фолловеры Валерия Сюткина. Фото звездной семьи вызвало восторг, поклонники порадовались за любимого певца.
Валерий Сюткин уже 26 лет в браке. В 1992 году он увлекся Виолеттой, которая работала костюмершей в группе "Браво". Девушка ответила взаимностью артисту. В 1994-м влюбленные поженились, через два года у них родилась дочь Виола.
Ранее Валерий Сюткин признался, что чувствует в себе силы справиться с обязанностями отца. Мужчина верит, что жена подарит ему еще одного ребенка. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро.
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