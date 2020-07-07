"Был весь в крови": онкобольной Беляев пережил страшное

Несколько лет назад у Александра Беляева выявили онкологию. Телеведущий раскрыл шокирующие подробности борьбы с заболеванием.

Около трех месяцев назад синоптик прошел плановое обследование. Врачи сообщили ему, что опухоль уменьшилась в размерах и больше не представляет угрозы для жизни. У Александра Беляева началась ремиссия.

Но через несколько недель состояние телеведущего ухудшилось. У него резко поднялся уровень сахара, синоптик был весь в крови. Родственники экстренно вызвали скорую помощь.

В ходе осмотра медики обнаружили у Беляева пятисантиметровую опухоль. Телеведущему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Онкобольной провел на операционном столе девять часов.

Хирургам удалось спасти знаменитость. Сейчас Александр Беляев восстанавливает силы в загородном доме. Телеведущий дышит свежим воздухом и радуется, что ему на время удалось остановить болезнь.

В беседе с изданием StarHit Александр Беляев опроверг слухи о раке легких. Он признался, что у него опухоль в прямой кишке. Синоптик скрывал диагноз, потому что было стыдно. "Звучит не комильфо", – пояснил он.

Ранее в программе "Прямой эфир" телеведущий рассказал о своем заболевании. Узнав о раке, он сразу бросил курить. "Тогда меня вернули на землю", – вспомнил Александр Беляев.