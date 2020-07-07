"Был весь в крови": онкобольной Беляев пережил страшное

Около трех месяцев назад синоптик прошел плановое обследование. Врачи сообщили ему, что опухоль уменьшилась в размерах и больше не представляет угрозы для жизни. У Александра Беляева началась ремиссия.
Но через несколько недель состояние телеведущего ухудшилось. У него резко поднялся уровень сахара, синоптик был весь в крови. Родственники экстренно вызвали скорую помощь.
В ходе осмотра медики обнаружили у Беляева пятисантиметровую опухоль. Телеведущему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Онкобольной провел на операционном столе девять часов.
Хирургам удалось спасти знаменитость. Сейчас Александр Беляев восстанавливает силы в загородном доме. Телеведущий дышит свежим воздухом и радуется, что ему на время удалось остановить болезнь.
В беседе с изданием StarHit Александр Беляев опроверг слухи о раке легких. Он признался, что у него опухоль в прямой кишке. Синоптик скрывал диагноз, потому что было стыдно. "Звучит не комильфо", – пояснил он.
Ранее в программе "Прямой эфир" телеведущий рассказал о своем заболевании. Узнав о раке, он сразу бросил курить. "Тогда меня вернули на землю", – вспомнил Александр Беляев.
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