"Хватит врать про нищету!": друг рассекретил доходы покойного Заграевского в "Пусть говорят"

Смерть художника Сергея Заграевского, который был постоянным экспертом в ток-шоу "Пусть говорят", породила много слухов и домыслов. Например, стали писать, будто он перебивался с воды на квас и умер в страшной нищете. Журналист Денис Сорокин, который не раз говорил на передачах в унисон Сергею Заграевскому или, напротив, оппонировал ему, с такими утверждениями категорически не согласен.

Разговоры о тяжелом финансовом положении художника Сергея Заграевского породили его собственные слова. В конце апреля он в интервью "МК" жаловался, что картины плохо продаются, на съемки редко приглашают – мол, кризис серьезно ударил по делам.

"Очень снизился уровень жизни, – делился Заграевский. – И у меня, и у моих друзей. Жить буквально не на что. У меня картины не продаются, покупатели за ними не приезжают. Телевидение снимает сейчас очень мало, документалисты перестали вообще снимать. А в ток-шоу участвовать... Я же не доктор, а сейчас одна тема – коронавирус. Я очень расстроен. Все тяжело. Ко мне даже домработница не приходит – некому убраться. У меня дома черт знает что творится".

Журналист Денис Сорокин считает, что о бедственном положении Сергей Заграевский говорил, чтобы просто подыграть журналистам – мол, знал, чего от него ждут. "Хватит врать про его нищету! На съемки ток-шоу Сергей всегда ходил не ради доходов, а за эмоциями, – сказал Сорокин. – Потом же их выплескивал на своих картинах. Голодающим или нуждающимся он никогда не выглядел – всегда с иголочки одет, всегда с новыми брошками, которые очень нравились ведущему "Пусть говорят" Диме Борисову. Что касается картин, которые якобы не продавались, так это ситуация сейчас обычная для всех – даже у знаменитого Никаса Сафронова из-за пандемии коронавируса сейчас не так много заказов".

Напомним, что эксперт "Пусть говорят" умер в ночь на 6 июля от сердечно-сосудистой недостаточности на 56-м году жизни. Похоронят его в среду, 8 июля.