"Все перепутано": Коклюшкин оправдался после угроз вставшего на защиту жены Петросяна

Артист был вынужден прокомментировать скандальный инцидент после резко негативной реакции Евгения Петросяна, собравшегося подать в суд на коллегу. Юморист решил не давать молодую спутницу в обиду, о чем сообщил его адвокат Сергей Жорин. К слову, соответствующее заявление уже подано Евгением Петросяном в прокуратуру.
Виктор Коклюшкин оправдался тем, что произошло недоразумение. "Все перепутано так, будто я оскорбил жену Евгения Вагановича, хотя на самом деле это не мои слова", - отметил сатирик.
Писатель добавил, что мог бы позвонить Евгению Петросяну, но это не пришло ему в голову. Он рассказал, что никак не относится к Татьяне Брухуновой и не разрушал отношения с коллегой.
В свою очередь юмористка Клара Новикова высказалась в защиту Виктора Коклюшкина. Она заявила, что он потрясающий и очень деликатный человек. "Он не дурак, чтобы такое говорить", – цитирует телеведущую "Газета.ru".
Ранее адвокат Евгения Петросяна заявил, что Виктору Коклюшкину грозят привлечение к административной ответственности и солидный штраф. По словам Сергея Жорина, юморист считает, что коллега нарушил границы дозволенного.
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