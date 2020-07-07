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"Все перепутано": Коклюшкин оправдался после угроз вставшего на защиту жены Петросяна

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Виктор Коклюшкин заявил, что ему приписали чужие оскорбительные слова о супруге Евгения Петросяна. Сатирик считает, что его нагло оболгали.
прочитано 3675 раз

Артист был вынужден прокомментировать скандальный инцидент после резко негативной реакции Евгения Петросяна, собравшегося подать в суд на коллегу. Юморист решил не давать молодую спутницу в обиду, о чем сообщил его адвокат Сергей Жорин. К слову, соответствующее заявление уже подано Евгением Петросяном в прокуратуру.

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Сюжеты Звездные скандалы

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Виктор Коклюшкин оправдался тем, что произошло недоразумение. "Все перепутано так, будто я оскорбил жену Евгения Вагановича, хотя на самом деле это не мои слова", - отметил сатирик.

Писатель добавил, что мог бы позвонить Евгению Петросяну, но это не пришло ему в голову. Он рассказал, что никак не относится к Татьяне Брухуновой и не разрушал отношения с коллегой.

В свою очередь юмористка Клара Новикова высказалась в защиту Виктора Коклюшкина. Она заявила, что он потрясающий и очень деликатный человек. "Он не дурак, чтобы такое говорить", – цитирует телеведущую "Газета.ru".

Ранее адвокат Евгения Петросяна заявил, что Виктору Коклюшкину грозят привлечение к административной ответственности и солидный штраф. По словам Сергея Жорина, юморист считает, что коллега нарушил границы дозволенного.

Автор: 7 июля 2020, 09:24 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Со Степаненко Петросян был уважаемым юмористом, а с Брехуновой Вагиныч стал всеобщим посмешищем.
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