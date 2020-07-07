Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова

Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дело Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, получило новый поворот. Защитник артиста Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление.
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Адвокат сообщил, что актер отказывается признать вину, хотя ранее сознался в содеянном в зале суда. По словам Эльмана Пашаева, раскаяние Михаила Ефремова было связано с тем, что в роковой аварии участвовал его автомобиль, а не с тем, что виновником ДТП был актер.

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Адвокат заявил, что нет доказательств того, что за рулем сидел Михаил Ефремов. Такую версию он аргументировал тем, что доселе неизвестно, сколько человек было в машине.

Эльман Пашаев заверил, что собрал достаточно доказательств невиновности подзащитного. Он добавил, что говорил с Михаилом Ефремовым, убеждая в том, что тот всегда успеет признать вину.

Юрист напомнил, что артист в момент ДТП был сильно пьян, поэтому ничего не помнит. Он отметил, что Михаил Ефремов признает вину и извинится лишь тогда, когда суд откажется учитывать доказательства Эльмана Пашаева.

Ранее адвокат семьи погибшего Александр Добровинский рассказал о доказательствах того, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии. По его словам, на подушке безопасности остался эпителий актера, что однозначно говорит о его виновности. Кроме того, адвокат напомнил о записях с камер наблюдения, благодаря которым можно увидеть, что в авто с артистом никого не было.

Автор: 7 июля 2020, 08:37 Источник: Телеканал "Россия 24" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Медведева (Туркина)
Ответить
Странный адвокат! Отрицать то , что очевидно. Чистосердечное признание и раскаяние смягчает приговор, тем более , что Ефремов все признавал . С таким « защитником» по самой верхней планке приговор может быть
1

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