Адвокат заявил о доказательствах невиновности Ефремова

Адвокат сообщил, что актер отказывается признать вину, хотя ранее сознался в содеянном в зале суда. По словам Эльмана Пашаева, раскаяние Михаила Ефремова было связано с тем, что в роковой аварии участвовал его автомобиль, а не с тем, что виновником ДТП был актер.
Адвокат заявил, что нет доказательств того, что за рулем сидел Михаил Ефремов. Такую версию он аргументировал тем, что доселе неизвестно, сколько человек было в машине.
Эльман Пашаев заверил, что собрал достаточно доказательств невиновности подзащитного. Он добавил, что говорил с Михаилом Ефремовым, убеждая в том, что тот всегда успеет признать вину.
Юрист напомнил, что артист в момент ДТП был сильно пьян, поэтому ничего не помнит. Он отметил, что Михаил Ефремов признает вину и извинится лишь тогда, когда суд откажется учитывать доказательства Эльмана Пашаева.
Ранее адвокат семьи погибшего Александр Добровинский рассказал о доказательствах того, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии. По его словам, на подушке безопасности остался эпителий актера, что однозначно говорит о его виновности. Кроме того, адвокат напомнил о записях с камер наблюдения, благодаря которым можно увидеть, что в авто с артистом никого не было.
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