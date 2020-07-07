Трехлетний сын Светлакова выбрал профессию: Хочет стать оператором

Артист с родными вот уже месяц пребывает на Алтае. Отпуск шоумен проводит активно: сплавляется по рекам, отправляется в походы и смотрит местные достопримечательности.
На новом видео, которое опубликовал Сергей Светлаков в личном блоге, в кадр попал он сам, его супруга Антонина Чеботарева, дочь от предыдущего брака Анастасия и сын Иван. Как отметил артист, ролик снял его трехлетний Максим. "Хочет стать оператором", – пошутил юморист.
Поклонники подчеркнули, что все отпрыски Сергея Светлакова невероятно на него похожи. "Сын похож на папу! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сергей, Вы ксерокс", "Сережа и его команда!", "Классный оператор, папина копия", "Насчет сына не понятно, но дочка копия Сергей", – заявили фолловеры.
Также подписчики по достоинству оценили операторскую работу младшего сына артиста. "Неплохо , этот парень знает толк в экшене, красава", Станет отличным оператором 100 процентов. Фокус, ракурс – все схвачено", "Удобно, оператор в семье есть, актер в семье есть, семейный бизнес, сценариста еще заведите, и все, семейный подряд готов", – отметили фанаты.
Популярные темы форума
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Как пережить смерть ребенка
Чувство вины
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Вам нужны только деньги?