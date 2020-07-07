Меган Маркл заподозрила принца Гарри в романе с певицей Адель

Меган Маркл и принц Гарри переехали в США несколько месяцев назад. За это время супруги столкнулись со множеством трудностей самостоятельной жизни. А с пандемией коронавируса это стало настоящим испытанием.
Сейчас герцоги Сассекские активно занимаются поиском работы. Сбережения тратятся на дом, который они снимают в Лос-Анджелесе, обслуживающий персонал и охрану. Больше всего в этой ситуации страдает Гарри, который оказался в чужой стране без друзей и родных.
Принц нашел утешение в компании певицы Адель. За последнее время британская артистка заметно похудела и стала настоящей красавицей.
Как сообщил инсайдер зарубежному таблоиду, Гарри раз в неделю ходит к Адель. Они пьют алкогольные напитки из личного бара певицы. Гарри и Адель общались, когда жили в Великобритании.
Меган Маркл так погрязла в домашних делах, что не сразу придала значение тому, куда уходит супруг. Когда она узнала о его визитах к Адель, устроила сцену ревности. Герцогиня запретила Гарри появляться у певицы без нее.
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