Ефремову потребовалась помощь врачей после ДТП

Михаил Ефремов пожаловался на плохое самочувствие. Знаменитости потребовалась помощь медиков, сообщает телеграм-канал 112. Другие подробности о состоянии актера не раскрываются.
Напомним, 8 июня артист спровоцировал аварию центре Москвы. Автомобиль Михаила Ефремова столкнулся лоб в лоб с фургоном. В результате водитель второго транспортного средства погиб.
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