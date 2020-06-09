Известный актер признался в гомосексуальности

Американский актер Джастис Смит, известный в России благодаря роли во второй части франшизы "Мир Юрского периода", признался в своей гомосексуальности, пишет "Экспресс-газета". У него роман с коллегой по цеху Николасом Эшем.
Артист также поддержал движение BlackLivesMatter, охватившее США. Смит принял участие в демонстрации в Новом Орлеане, но мероприятие породило в нем смешанные чувства.
Он отметил, что собравшихся интересовали исключительно права чернокожего населения США, а проблемы людей с нетрадиционной ориентацией ими не рассматривались. Актер же является одновременно и темнокожим, и гомосексуалом.
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