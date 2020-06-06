Алсу отреагировала на бессовестную ложь жены Мартиросяна: Смеюсь до сих пор

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна призналась во лжи. Жанна Мартиросян сильно приукрасила историю знакомства с певицей Алсу.

Как оказалось, несколько лет назад журналисты позвали супругу комика на съемки программы о певице Алсу. Репортеры хотели узнать, как именно Жанна познакомилась с вокалисткой.

По словам Мартиросян, она не подошла к вопросу серьезно. "Я решила сделать сюрприз Алсу и придумала историю, как мы с ней познакомились", – рассказала жена шоумена. В кадре Жанна поведала фантастическую историю о том, как узнала вокалистку во время прыжка с парашютом.

Сегодня Мартиросян раскаивается в содеянном. Супруга знаменитости признала, что бессовестно врала и пообещала больше так не делать.

Как оказалось, на самом деле Алсу и Жанна впервые встретились в ресторане. У знаменитостей были общие друзья.

По словам Мартиросян, певица на нее не в обиде. Более того, ее выходка на телевидении очень позабавила Алсу.

Отметим, что вокалистка уже отреагировала на чистосердечное признание супруги Гарика Мартиросяна. "Сюрприз однозначно удался, смеюсь до сих пор🤣 это особенно смешно когда ты знаешь нашу семейную "любовь" к экстриму такого рода 😆 а потом мне пришлось отдуваться перед журналистами, отвечать почему я раньше скрывала такие интересные факты своей жизни😅(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала певица Алсу в соцсетях.