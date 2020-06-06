Кети Топурия показала своего возлюбленного

Сегодня новому возлюбленному Кети Топурии исполнилось 36 лет. Певица решила поздравить бизнесмена не только лично, но и на своей странице в Инстаграме.

Обычно Кети Топурия старается не афишировать романтические отношения и тщательно скрывает своих ухажеров от подписчиков. На этот раз певица решила изменить старым принципам и опубликовала видео со своим избранником.

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Поводом для такого решительного шага артистки стал день рождения Льва Деньгова. Солистка группы A’Studio сделала исключение и поделилась милым видео с именинником. В подписи к публикации Кети оставила лишь лаконичные смайлики и "подарила" своим поклонникам громкий повод для обсуждений.

Подписчики Топурии стали заваливать девушку комментариями, отмечая, что их пара выглядит очень гармонично.

"Какой он красавчик у вас, Кети, счастья вам", – восхитились фанаты певицы.

Стойкая аудитория артистки не забыла и упомянуть репера Гуфа, с которым у девушки был долгий роман. Они отметили, что Кети сделала правильный выбор и нашла достойного человека. Отношения Топурии и Гуфа начались в 2017 году. Влюбленные постоянно ссорились, но взаимное притяжение не давало паре распасться. Все же спустя два года бесконечных скандалов и примирений их отношениям пришел конец.

Напомним, что девушка была замужем за Львом Гейхманом. В их браке и родилась дочь певицы Оливия. У Льва Деньгова тоже есть дети от предыдущих отношений -сын Леонид и дочь Шошана.