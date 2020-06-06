Появились подробности похорон жены ведущего Норкина

Близкие простились с усопшей Юлией Норкиной. Журналистам стало известно о траурной процессии.

В СМИ просочились подробности похорон телеведущей Юлии Норкиной. На прощание с журналисткой пришли более сотни человек.

Среди них оказались известные режиссеры, ведущие, работники телесферы. Осведомленные источники сообщили, что особым образом вел себя супруг умершей Андрей Норкин.

Известно, что телеведущий не присутствовал рядом с усопшей во время прощания. Норкин появился в тот момент, когда гроб уже начали опускать в яму.

После непродолжительного нахождения у могилы Андрей Владимирович удалился. При это ведущий успел обратиться к коллегам по цеху. Норкин попросил работников прессы не снимать происходящее на фото.

Стоит отметить, что Юлия Норкина была похоронена на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Там же покоятся лауреат Государственной Премии СССР Алексей Борисенко, детский писатель Сергей Иванов, а также многие и другие прославленные отечественные деятели.

О кончине Юлии Норкиной стало известно 5 июня 2020 года. Телеведущей было всего 53 года.