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Оголившаяся Орлова возбудила народ

Оголившаяся Орлова возбудила народ

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В своем Инстаграме Ольга Орлова поделилась с подписчиками весьма откровенным фото. На кадре отчетлива видна грудь телеведущей, прикрытая мокрым коротким топом.
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И снова Ольга Орлова продемонстрировала своим поклонникам шикарную фигуру. Девушка получила массу хвалебных комментариев и просьб о помощи в похудении.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Иллюстрация в профиле ведущей оказалась весьма спорной. Ведь на ней Ольга предстала в одном лишь топе и бикини на берегу океана. Отметим, что формы теледивы на этом снимке можно рассмотреть и без особого труда.

Под фотографией певица решила обсудить насущные проблемы современного общества и узнать у своей аудитории, в чем разница между пошлостью и сексуальностью.

"Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально", – отметила ведущая "Дома-2".

Орлова заранее была готова к общественному осуждению и завистливым высказываниям ее подписчиц. Но несмотря на все прогнозы звезды, в ее адрес посыпались лишь лестные комментарии и вопросы о питании ведущей.

"Вы такая красивая. Что нужно есть, чтобы так выглядеть?", – поинтересовались фанатки Ольги.

Напомним, что "пуританские фотографии" часто появляются на личной странице ведущей. Девушка не скрывает, что восхищается своим телом и делает все возможное, чтобы быть хорошим примером для других представительниц прекрасного пола.

Автор: 6 июня 2020, 17:10 Источник: Инстаграм Ольги Орловой ✓ Надежный источник

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