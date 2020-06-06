Оголившаяся Орлова возбудила народ

И снова Ольга Орлова продемонстрировала своим поклонникам шикарную фигуру. Девушка получила массу хвалебных комментариев и просьб о помощи в похудении.
Иллюстрация в профиле ведущей оказалась весьма спорной. Ведь на ней Ольга предстала в одном лишь топе и бикини на берегу океана. Отметим, что формы теледивы на этом снимке можно рассмотреть и без особого труда.
Под фотографией певица решила обсудить насущные проблемы современного общества и узнать у своей аудитории, в чем разница между пошлостью и сексуальностью.
"Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально", – отметила ведущая "Дома-2".
Орлова заранее была готова к общественному осуждению и завистливым высказываниям ее подписчиц. Но несмотря на все прогнозы звезды, в ее адрес посыпались лишь лестные комментарии и вопросы о питании ведущей.
"Вы такая красивая. Что нужно есть, чтобы так выглядеть?", – поинтересовались фанатки Ольги.
Напомним, что "пуританские фотографии" часто появляются на личной странице ведущей. Девушка не скрывает, что восхищается своим телом и делает все возможное, чтобы быть хорошим примером для других представительниц прекрасного пола.
Популярные темы форума
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Самый некрасивый политик
Дезик из Италии
Пара вопросов про армию
Хотите жить в Европе?
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Рифмы для тети Ли