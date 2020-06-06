Голодающие Семенович и Смехова оказались в одной кровати

Вокалистка Анна Семенович худеет в хорошей компании. Вместе с экс-солисткой "Блестящих" за стройность борется актриса Алика Смехова.

Семенович и Смехова участвуют в марафоне похудения. Знаменитости находятся в специализированном санатории. Анна и Алика голодают под присмотром специалистов.

Звезды устроили фотосессию прямо в клинике. 40-летняя Анна Семенович и 52-летняя Алика Смехова позировали в банных халатах. На кадрах знаменитости дерутся подушками и лежат в одной кровати.

Снимки Семенович опубликовала в личном микроблоге. Вокалистка призналась, что десять дней сидела на строгой диете, затем четыре дня голодала. В итоге артистка смогла сбросить 4,5 килограмма. Анна поведала, что изменения уже отразились на ее внешнем виде – тело стало стройнее и подтянулось. Вокалистка надеется, что, сбросив еще два килограмма, получит фигуру своей мечты.

"Результат прямо виден, щечки сразу ушли. Вы большая молодец, так держать", - поддержали Семенович поклонники.

С удовольствием интернет-пользователи обсудили внешний вид Алики Смеховой. "Пластика творит Смехову не узнать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это кто Алика Смехова ..вроде у нее с горбинкой носик был...мне всегда ее участием кино люблю", – отмечали поклонники Анны Семенович.