Поклонники потеряли Бари Алибасова

Сегодня свой день рождения должен был праздновать экс-продюсер группы "На-на". Но уже несколько дней подряд друзья и родственники пытаются найти Бари Алибасова и выйти с ним на связь.

Музыкальный продюсер таинственно исчез буквально за пару дней до своего дня рождения. Бари Алибасов совсем перестал отвечать на звонки, что и обеспокоило близких друзей музыканта. Остается только гадать, что на самом деле случилось с продюсером.

По словам PR-директора Вадима Горжанкина, два дня назад сын увез композитора в неизвестном направлении, после чего телефон Алибасова оказался выключенным.

"Можно сказать, что он пропал. Нет никакой связи, сын не отвечает, что-то скрывает, никому ничего не говорит. Если честно, ни один человек не знает, где он сейчас находится. Но он не дома", – беспокоится Вадим Горжанкин.

Более того, менеджер музыканта отметил, что Бари Алибасов даже не строил особых планов на свой день рождения. Видимо, сын продюсера решил устроить ему сюрприз и увести в неизвестном направлении. Только такое поведение мужчины вызывает большое количество вопросов.

Многие пользователи социальных сетей убеждены, что это всего лишь еще один спектакль музыканта. По мнению поклонников, Алибасов в очередной раз решил напомнить о себе.

Напомним, что экс-продюсер уже давно потерял доверие у аудитории и часто становился зачинщиком конфликтов с другими звездами. Бари Каримович изменил к себе отношение не в лучшую сторону после ложной информации об отравлении средством для прочистки труб.