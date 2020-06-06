Солнцев пожаловался на бедственное положение: Живем втроем на хлебе и воде

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на сложное материальное положение. Также знаменитость заступилась за продюсера Иосифа Пригожина.

Звезда ток-шоу Андрея Малахова призналась, что из-за карантина осталась без заработка. Между тем Гоген Солнцев вынужден содержать жену-пенсионерку Екатерину и любовницу Лиду.

С зазнобами шоумен уехал в деревню. Вдали от цивилизации Гоген и его дамы прячутся от коронавируса. "Мы живем втроем на хлебе и воде", – сетует на бедственное положение Солнцев.

Отметим, что у шоумена болит душа не только за себя. Гоген Солнцев переживает за продюсера Иосифа Пригожина. Музыкального деятеля затравили после слов о безденежье среди артистов. Шоумен призвал оставить Иосифа в покое.

Солнцев поддерживает Пригожина и согласен с его высказыванием. По словам Гогена, многие артисты, в особенности звезды 90-х, до пандемии зарабатывали по 100 – 200 тысяч за корпоратив, что по меркам шоу-бизнеса – смешные деньги. Между тем карантин лишил их и этого дохода. Гоген Солнцев добавил, что большие гонорары есть у единиц, например, Григория Лепса и Ирины Аллегровой.

Гоген Солнцев подчеркнул, что он, как и другие знаменитости, очень рассчитывает на государственную поддержку. Шоумен будет рад любой копейке.