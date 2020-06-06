Обнародованы неизвестные подробности расставания Жигунова с Заворотнюк: Не смогла простить

Художник Сергей Заграевский высказался о причинах расставания Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк. Артист, по словам живописца, мог нехотя обидеть избранницу.

Заграевский отметил, что Жигунов обладает "неровным характером". Артист не боится показать взрывной нрав, а такое поведение очень раздражает женщин. Художник не исключает, что неосторожное высказывание Сергея поставило точку на его отношениях с Анастасией.

"Вот такое что-нибудь в отношениях с женщиной ляпнул – она и обиделась", – сказал Сергей Заграевский. Живописец подчеркнул, что Заворотнюк, как знающая себе цену дама, оскорбилась, а после не смогла простить избранника.

По мнению художника, актер до сих пор жалеет о том, что когда-то потерял Анастасию. Об этом, например, говорит тот факт, что нынешняя избранница Жигунова очень похожа на Заворотнюк.

Сергей Заграевский уверяет, что знает о жизни Сергея Жигунова, так сказать, из первых уст. Художник много лет является другом и соседом по даче звезды кино. Между тем, актер говорит, что с живописцем никогда не общался, лишь здоровался, проходя мимо. Как отмечает Жигунов, водиться с Заграевским он бы не стал из-за слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации последнего.

Живописец сплетни вокруг своего имени опровергает. Он, как отец шестерых детей, возмущен обвинениями в гомосексуальности. "Причем, прошу заметить, они (дети – прим.ред) появились на свет не от одной женщины", – сказал Сергей Заграевский.