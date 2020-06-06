Боня поведала о домашнем насилии

Термин "токсичные отношения" стал все чаще мелькать на просторах интернета. В связи с этим, многие звезды российского шоу-бизнеса рассказали о своих романтических отношениях, которые заканчивались применением насилия. Виктория Боня оказалась в их числе.

Телеведущая вспомнила в Инстаграме животрепещущую историю из своей жизни. Виктория Боня призналась, что когда-то ей выпала возможность встречаться с абьюзером – человеком, который совершает насилие по отношению к своему партнеру.

Подписчикам остается только гадать, раскрыла ли модель имя своего бывшего молодого человека или решила ограничиться псевдонимом. Как отметила сама Боня, ее мужчину звали Сергей и он был обеспеченным человеком. Но несмотря на все положительные качества и материальное благополучие ухажера Виктории, он был очень ревнив. Такое поведение Сергея только разрушало их отношения.

По словам Бони, реакция молодого человека на встречи телеведущей с друзьями временами была неадекватной. Однажды девушка поехала в кинотеатр, чтобы провести время с давними знакомыми. Бойфренд не выдержал столь долгой разлуки и приехал с проверкой к Виктории. Вскоре он нашел Боню и сильно схватил ее за руку. Но телеведущая не растерялась и устроила молодому человеку настоящий скандал посреди общественного места.

"Женщина должна себя поставить так, чтобы ее ценили в доме. Не превращаться в забитое существо. Когда он меня схватил, то это был мощный скандал", – высказалась Виктория.

Модель убеждена, что такое поведение нужно вовремя замечать и пресекать. Если с этим не бороться, то можно стать жертвой домашнего насилия.

Стоит отметить, что к своей истории Виктория добавила интересный факт: девушка не стала терпеть такого неуважения к себе и после скандала рассталась с Сергеем.