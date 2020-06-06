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Шоу-бизнес
Боня поведала о домашнем насилии

Боня поведала о домашнем насилии

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Термин "токсичные отношения" стал все чаще мелькать на просторах интернета. В связи с этим, многие звезды российского шоу-бизнеса рассказали о своих романтических отношениях, которые заканчивались применением насилия. Виктория Боня оказалась в их числе.
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Телеведущая вспомнила в Инстаграме животрепещущую историю из своей жизни. Виктория Боня призналась, что когда-то ей выпала возможность встречаться с абьюзером – человеком, который совершает насилие по отношению к своему партнеру.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Подписчикам остается только гадать, раскрыла ли модель имя своего бывшего молодого человека или решила ограничиться псевдонимом. Как отметила сама Боня, ее мужчину звали Сергей и он был обеспеченным человеком. Но несмотря на все положительные качества и материальное благополучие ухажера Виктории, он был очень ревнив. Такое поведение Сергея только разрушало их отношения.

По словам Бони, реакция молодого человека на встречи телеведущей с друзьями временами была неадекватной. Однажды девушка поехала в кинотеатр, чтобы провести время с давними знакомыми. Бойфренд не выдержал столь долгой разлуки и приехал с проверкой к Виктории. Вскоре он нашел Боню и сильно схватил ее за руку. Но телеведущая не растерялась и устроила молодому человеку настоящий скандал посреди общественного места.

"Женщина должна себя поставить так, чтобы ее ценили в доме. Не превращаться в забитое существо. Когда он меня схватил, то это был мощный скандал", – высказалась Виктория.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Модель убеждена, что такое поведение нужно вовремя замечать и пресекать. Если с этим не бороться, то можно стать жертвой домашнего насилия.

Стоит отметить, что к своей истории Виктория добавила интересный факт: девушка не стала терпеть такого неуважения к себе и после скандала рассталась с Сергеем.

Автор: 6 июня 2020, 14:53 Источник: Инстаграм Виктории Бони ✓ Надежный источник

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