Раскрыты свежие подробности смерти Сергея Бодрова

Дарья Юргенс, коллега Сергея Бодрова по киноплощадке, рассказала о его последнем разговоре с любимой женой. Как известно, Бодров вместе со своей съемочной группой погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году. Их тела до сих пор не нашли, официально Бодров и команда числятся пропавшими без вести.
Как рассказала Юргенс, звезда фильмов "Брат" и "Брат-2" незадолго до трагедии звонил своей супруге Светлане Михайловой. Сергей Бодров очень любил свою жену, они часто созванивались, он писал девушке нежные письма и сильно дорожил благополучием своей семьи.
При разговоре, ставшим последним, Сергей долго не хотел прощаться со Светланой и в конце сказал очень важные слова: "Береги детей".
По словам актрисы Дарьи Юргенс, каждый разговор с женой был очень важен для Бодрова, в такие моменты понимающие коллеги старались оставить его в одиночестве.
У талантливого актера и режиссера были далеко идущие планы на будущее. В сфере киноиндустрии Сергей успел добиться многого, однако семья всегда оставалась для него на одном из первых мест.
Юргенс в эфире Первого канала также поделилась личными переживаниям – смерть друга шокировала артистку.
Знаменитость призналась, что до сих пор иногда слышит последние слова Бодрова, адресованные любимой жене: "Света, Света, Света…".
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