Устроивший разборки с Пригожиным Шнуров больно уколол Валерию

Певица Валерия, поддержавшая своего мужа в конфликте с Сергеем Шнуровым, опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором упомянула музыканта и сообщила его поклонникам, что теперь и он нуждается в поддержке государства.
Солист группы "Ленинград" известен своей страстной любовь к скандалам. Он не смог оставить слова певицы без ответа.
Сергей Шнуров выложил фотографию звездной пары, сделанную в их новеньком роллс-ройсе, и в очередной раз напомнил фанатам, что композитор и певица обманывают свою аудиторию. По словам Сергея, он защищает права обычных людей, которые остались без работы, а не высшие слои населения – звезд эстрады. Шнуров намекнул на то, что в стране необходимо создать профсоюзы.
"Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно", – заявил музыкант.
Солист "Ленинграда" рассказал о том, что намерен собрать профсоюз, а не просто созванивался с Куклачевым и Паниным, как это делала Валерия. Более того, артист посоветовал звездной паре заняться делом, а не ждать какого-то чуда.
Напомним, Иосиф Пригожин признался, что с удовольствием возглавил бы фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. Он добавил, что главное, чтобы его поддержала вся их отрасль. Композитор даже был готов работать бесплатно.
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