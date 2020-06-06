Устроивший разборки с Пригожиным Шнуров больно уколол Валерию

Ранее стало известно о том, что Сергей Шнуров публично высмеял артистов, жалующихся на пандемию коронавируса и просящих материальной помощи у государства. На этой почве скандал между музыкантом и певицей Валерией только приобрел новые обороты.

Певица Валерия, поддержавшая своего мужа в конфликте с Сергеем Шнуровым, опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором упомянула музыканта и сообщила его поклонникам, что теперь и он нуждается в поддержке государства.

Солист группы "Ленинград" известен своей страстной любовь к скандалам. Он не смог оставить слова певицы без ответа.

Сергей Шнуров выложил фотографию звездной пары, сделанную в их новеньком роллс-ройсе, и в очередной раз напомнил фанатам, что композитор и певица обманывают свою аудиторию. По словам Сергея, он защищает права обычных людей, которые остались без работы, а не высшие слои населения – звезд эстрады. Шнуров намекнул на то, что в стране необходимо создать профсоюзы.

"Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно", – заявил музыкант.

Солист "Ленинграда" рассказал о том, что намерен собрать профсоюз, а не просто созванивался с Куклачевым и Паниным, как это делала Валерия. Более того, артист посоветовал звездной паре заняться делом, а не ждать какого-то чуда.

Напомним, Иосиф Пригожин признался, что с удовольствием возглавил бы фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. Он добавил, что главное, чтобы его поддержала вся их отрасль. Композитор даже был готов работать бесплатно.