Асмус в халате пожаловалась на отсутствие мужской ласки

Кристина Асмус решила порадовать подписчиков домашним фото – без нарядов и макияжа. Вот только внимания ей не хватает, на что она и пожаловалась россиянам.



Оскандалившаяся после шокирующих своей откровенностью сцен фильма "Текст" Кристина Асмус решила предстать перед подписчиками "как есть". Девушка смыла весь макияж, водрузила на голову банное полотенце и в таком виде снялась для своего инстаграм-аккаунта. При этом красотка заявила, что ей не хватает сильных мужских рук.

"Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил", – делится личными переживаниями звезда.

Фолловеры тут же задались вопросом, в чем может быть проблема у замужней женщины и отправили ее "на ручки" к супругу Гарику Харламову.

Впрочем, самые смелые поспешили предложить свои услуги.

"Давай я почищу", "Почищу мандаринки. И картошки с мясом нажарю", "Я могу вас виртуально обнять", – пишут неравнодушные поклонники.

При этом многие отметили, что Кристина Асмус отлично выглядит без косметики. Они сравнили звезду "Интернов" с настоящей принцессой и заявили, что внешность девушки просто идеальна.

Кстати, на самоизоляции знаменитость не сидит сложа руки. Красавица следит за собой и своей фигурой и даже умудряется работать. Так, она снялась в онлайн-комедии "Бееезумие", где сыграла беременную. Кроме этого, Асмус не дает заскучать подписчикам и развлекает их конкурсами.