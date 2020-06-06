Асмус в халате пожаловалась на отсутствие мужской ласки

Оскандалившаяся после шокирующих своей откровенностью сцен фильма "Текст" Кристина Асмус решила предстать перед подписчиками "как есть". Девушка смыла весь макияж, водрузила на голову банное полотенце и в таком виде снялась для своего инстаграм-аккаунта. При этом красотка заявила, что ей не хватает сильных мужских рук.
"Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил", – делится личными переживаниями звезда.
Фолловеры тут же задались вопросом, в чем может быть проблема у замужней женщины и отправили ее "на ручки" к супругу Гарику Харламову.
Впрочем, самые смелые поспешили предложить свои услуги.
"Давай я почищу", "Почищу мандаринки. И картошки с мясом нажарю", "Я могу вас виртуально обнять", – пишут неравнодушные поклонники.
При этом многие отметили, что Кристина Асмус отлично выглядит без косметики. Они сравнили звезду "Интернов" с настоящей принцессой и заявили, что внешность девушки просто идеальна.
Кстати, на самоизоляции знаменитость не сидит сложа руки. Красавица следит за собой и своей фигурой и даже умудряется работать. Так, она снялась в онлайн-комедии "Бееезумие", где сыграла беременную. Кроме этого, Асмус не дает заскучать подписчикам и развлекает их конкурсами.
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