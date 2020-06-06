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Асмус в халате пожаловалась на отсутствие мужской ласки

Асмус в халате пожаловалась на отсутствие мужской ласки

Кристина Асмус. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Кристина Асмус решила порадовать подписчиков домашним фото – без нарядов и макияжа. Вот только внимания ей не хватает, на что она и пожаловалась россиянам.
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Оскандалившаяся после шокирующих своей откровенностью сцен фильма "Текст" Кристина Асмус решила предстать перед подписчиками "как есть". Девушка смыла весь макияж, водрузила на голову банное полотенце и в таком виде снялась для своего инстаграм-аккаунта. При этом красотка заявила, что ей не хватает сильных мужских рук.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

"Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил", – делится личными переживаниями звезда.

Фолловеры тут же задались вопросом, в чем может быть проблема у замужней женщины и отправили ее "на ручки" к супругу Гарику Харламову.

Впрочем, самые смелые поспешили предложить свои услуги.

"Давай я почищу", "Почищу мандаринки. И картошки с мясом нажарю", "Я могу вас виртуально обнять", – пишут неравнодушные поклонники.

При этом многие отметили, что Кристина Асмус отлично выглядит без косметики. Они сравнили звезду "Интернов" с настоящей принцессой и заявили, что внешность девушки просто идеальна.

Кстати, на самоизоляции знаменитость не сидит сложа руки. Красавица следит за собой и своей фигурой и даже умудряется работать. Так, она снялась в онлайн-комедии "Бееезумие", где сыграла беременную. Кроме этого, Асмус не дает заскучать подписчикам и развлекает их конкурсами.

6 июня 2020, 14:16 Источник: Инстаграм Асмус ✓ Надежный источник

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