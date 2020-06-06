Волочкова оплатит лечение объявившему о ее беременности "любовнику"

Бывшая прима Большого театра готова помочь оклеветавшему ее бизнесмену. Анастасия Волочкова оплатит лечение мужчины в клинике для душевнобольных.

Не так давно некий Владислав Фоменко сообщил журналистам, что был любовником балерины. Бизнесмен утверждал, что с танцовщицей его связывал страстный роман, который привел к беременности. Мужчина потребовал от Анастасии Волочковой объяснений, мол, что произошло с ребенком, которого она ждала от него.

По словам Фоменко, его отношения с отставной примой закончились также стремительно, как и начались. Волочкова заблокировала его во всех соцсетях и перестала отвечать на звонки.

В доказательство своих слов Владислав предоставил репортерам пару фото. На одном он с балериной курит кальян в ее особняке, на другом – в банном халате обнимает ее за талию.

Анастасия Волочкова заявление бизнесмена отрицает. Танцовщица возмущена поведением мужчины. Впрочем, подавать в суд на Владислава Фоменко за клевету она не собирается. По словам адвоката знаменитости, Юлии Вербицкой-Линник, балерина считает, что мужчина имеет проблемы с психикой. Анастасия Волочкова готова оплатить счета за лечение Владислава в психбольнице.

Вербицкая-Линник добавила, что Фоменко никакой не бизнесмен. Он строитель, который когда-то помогал возводить дом Волочковой. Бывшая прима фотографировалась, а после выкладывала в соцсети фото с ним, по дружбе, как рекламу.