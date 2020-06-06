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"Это кошмар!": Успенская растеряла всю красу на карантине

Любовь Успенская тяжело переживает семейную драму. Разрыв с единственной дочерью подкосил певицу. Дошло до того, что она стала злоупотреблять вредными веществами и сильно поправилась.
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Королева шансона Любовь Успенская никак не может найти общий язык с наследницей Татьяной Плаксиной. Девушка обвинила мать в тирании, улетела в Америку и сказала, что больше не желает общаться с родительницей. Сложная ситуация в семье наложилась на тяготы карантина, и певица начала много есть, да еще и закурила.

К тому же, Успенская сильно заскучала на самоизоляции. Для того чтобы утешиться, певица стала баловать себя вкусностями, что не преминуло отразиться на ее фигуре.


"Я набрала пять килограммов – это кошмар!", – призналась звезда.

Она пояснила, что из-за большого количества работы и плотного графика, артистам зачастую просто не хватает времени на еду. А вот на карантине дела обстоят иначе – Успенская рассказала, что постоянно сидит дома и ни в чем себе не отказывает, передает "Собеседник".

Кстати, накануне в шоу "Вечерний Ургант", звезда "блеснула" лишними килограммами. Для выхода в свет знаменитость выбрала джинсовый комбинезон с короткими рукавами и поясом-резинкой, который по-видимому, сумел скрыть набранный вес. Стоит отметить, что костюм сильно изменил певицу, причем в лучшую сторону – она стала выглядеть гораздо моложе.

Примечательно, никто из подписчиков не заметил, что Любовь Успенская пополнела, так что звезда зря наговаривает на себя – по мнению поклонников, она выглядит великолепно.

6 июня 2020, 12:46 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

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