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Делает это каждый день: Богомолов публично унизил Собчак

Делает это каждый день: Богомолов публично унизил Собчак

Богомолов и Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ксения Собчак и Константин Богомолов еще сильнее сблизились в период самоизоляции. Как оказалось, даже в такой гармоничной паре есть разногласия.
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Пандемия коронавируса сблизила телеведущую Ксению Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Теперь у знаменитостей появилась возможность проводить больше времени друг с другом, хотя ранее они были слишком заняты на работе, чтобы даже совместно проживать.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Счастливая в браке Собчак последнее часто делится тем, как коротает дни с супругом. В "Инстаграм" ведущей появилось любопытное видео с участием Богомолова.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной предстал перед подписчиками жены в странном виде, Судя по всему, деятель искусства успел расслабиться за ужином за бокалом вина.

Сидя за столом, Богомолов посетовал на то, что Собчак последнее время готовит цыпленка табака каждый день. По этой причине режиссер предпочитает питаться гречкой.

Напомним, ранее Ксения Собчак публично высмеяла телеведущую Тину Канделаки. Знаменитость обвинила коллегу по цеху в копировании ее шоу на "Ютуб". Собчак заявила, что Канделаки связывалась с ее помощниками для консультации.

Автор: 6 июня 2020, 12:34 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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