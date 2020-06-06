Волочкова рассказала о необычных отношениях с дочерью

Анастасия Волочкова приоткрыла завесу тайны над взаимоотношениями с дочерью Ариадной. Вокруг их семьи ходит много слухов, а сегодня балерина подтвердила, что отселила от себя ребенка, и девочка приезжает к матери лишь в гости.

Эпатажная теледива и талантливая балерина Анастасия Волочкова поделилась редким кадром – на новой фотографии артистка сидит в обнимку с дочкой в своей загородной резиденции. Под постом она шокировала подписчиков признанием, что не считает странным, что 14-летний ребенок проживает отдельно от матери.

"Еще с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки", – рассуждает о семейных ценностях Волочкова.

При этом артистка сказала, что жить отдельно от мамы девочке нравится больше, чем под одной крышей с родительницей. Однако звезда всегда рада видеть дочку.







"Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой", – поведала балерина.

Анастасия Волочкова похвасталась достижениями наследницы. Оказывается, ребенок уже занимается благотворительностью. Ариадна много трудится и радует родительницу своими успехами. Артистка призналась, что и не заметила, как быстро пролетело время и ее малышка выросла.

К сожалению, что думают подписчики об отдельном проживании малолетнего ребенка неизвестно, так как Волочкова уже давно закрыла комментарии из-за бесконечных нападок хейтеров.

Отметим, Ариадна не полностью лишена родительской опеки. Сейчас она живет с отцом Игорем Вдовиным и его новой женой. Девочка появилась в гражданском браке и после расставания родителей жила с матерью. Однако со временем Анастасия Волочкова и Ариадна приняли решение, что девочке лучше уехать к отцу.